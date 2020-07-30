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30 Temmuz 2020, Perşembe
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'de Kopenhag mesaisi başladı

Başakşehir'de Kopenhag mesaisi başladı

'de tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol , gözünü Avrupa'ya çevirdi. Turuncu-lacivertliler, Kopenhag ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş için çalışmalarına start verdi.

Turuncu lacivertli futbolcular akşam saatlerindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Başakşehir, Kopenhag maçının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 30.07.2020
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