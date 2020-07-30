Başakşehir'de Kopenhag mesaisi başladı
Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Turuncu-lacivertliler, Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş için çalışmalarına start verdi.
Turuncu lacivertli futbolcular akşam saatlerindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Başakşehir, Kopenhag maçının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 30.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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