Başkan Erdoğan'dan şampiyon Başakşehir'e tebrik!
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden lacivert-beyazlıların bu başarısını tebrik etti.
Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Tarihinde ilk defa bu başarıyı yakalayan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6. takım oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı. Başkan Erdoğan, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
- 19.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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