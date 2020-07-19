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19 Temmuz 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan şampiyon Başakşehir'e tebrik!

Başkan Erdoğan'dan şampiyon Başakşehir'e tebrik!

, 'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkan hesabı üzerinden lacivert-beyazlıların bu başarısını tebrik etti.

'in 33. haftasında , evinde 'u mağlup ederek Süper Lig'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Tarihinde ilk defa bu başarıyı yakalayan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6. takım oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK!
Başkan hesabı üzerinden Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı. Başkan Erdoğan, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.


  1. 19.07.2020
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