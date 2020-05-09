Başakşehir'in 5-0 paylaşımına İrfan Can'dan güldüren yanıt! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'in paylaşımına 'dan güldüren yanıt!

Başakşehir'in 5-0 paylaşımına İrfan Can'dan güldüren yanıt!

takımlarının katılımıyla düzenlenen E-Futbol Turnuvası'nda , İrfan 'nin yönettiği 'i mağlup ederken, turuncu-lacivertliler maçın ardından esprili bir paylaşım yaptı. Başakşehir, Kahveci'yi etiketlediği maç sonucu paylaşımında "Kolumuz bozuktu" ifadesini kullanırken, İrfan Can da bu paylaşıma, "Ellerim, ayaklarım kadar iyi değilmiş" şeklinde yanıt verdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada takımlarının katılımıyla düzenlenen E-Futbol Turnuvası'nda , 'i mağlup etti.

Oyunda Başakşehir takımını İrfan yönetirken, turuncu-lacivertliler maç sonucunu esprili bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.

Başakşehir, kulübün simgesi 'Boz Baykuş' görseliyle paylaştığı maç sonucu mesajında "Kolumuz bozuktu" ifadesini kullanıp, Kahveci'yi etiketledi. İrfan Can da bu paylaşıma, "Ellerim, ayaklarım kadar iyi değilmiş" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 21:38
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