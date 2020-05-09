Başakşehir'in 5-0 paylaşımına İrfan Can'dan güldüren yanıt!
Süper Lig takımlarının katılımıyla düzenlenen E-Futbol Turnuvası'nda Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin yönettiği Başakşehir'i 5-0 mağlup ederken, turuncu-lacivertliler maçın ardından esprili bir paylaşım yaptı. Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi etiketlediği maç sonucu paylaşımında "Kolumuz bozuktu" ifadesini kullanırken, İrfan Can da bu paylaşıma, "Ellerim, ayaklarım kadar iyi değilmiş" şeklinde yanıt verdi.
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada Süper Lig takımlarının katılımıyla düzenlenen E-Futbol Turnuvası'nda Kasımpaşa, Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.
Oyunda Başakşehir takımını İrfan Can Kahveci yönetirken, turuncu-lacivertliler maç sonucunu esprili bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.
Başakşehir, kulübün simgesi 'Boz Baykuş' görseliyle paylaştığı maç sonucu mesajında "Kolumuz bozuktu" ifadesini kullanıp, İrfan Can Kahveci'yi etiketledi. İrfan Can da bu paylaşıma, "Ellerim, ayaklarım kadar iyi değilmiş" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 21:38
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