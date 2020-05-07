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07 Mayıs 2020, Perşembe
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sahaya indi!

Başakşehir sahaya indi!

'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol , corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından bugün 3 grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.

Medipol , liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.

yönetiminde yapılan antrenman üç ayrı grup şeklinde yapıldı. Isınma ile başlayan idman, koşu ile sürdürüldü. Pas çalışan turuncu-lacivertli futbolcular, orta ve şut ile idmanı noktaladı.

Başakşehir, yarın 11.00, 14.00 ve 17.00'de üç grup olarak çalışmalarını sürdürecek.

  1. 07.05.2020
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