Başakşehir sahaya indi!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından bugün 3 grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.
Medipol Başakşehir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman üç ayrı grup şeklinde yapıldı. Isınma ile başlayan idman, koşu ile sürdürüldü. Pas çalışan turuncu-lacivertli futbolcular, orta ve şut ile idmanı noktaladı.
Başakşehir, yarın 11.00, 14.00 ve 17.00'de üç grup olarak çalışmalarını sürdürecek.
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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