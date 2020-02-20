Okan Buruk: Ben bu oyunculara güveniyorum!
UEFA Avrupa Ligi'nin 32'inci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da zorlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, " İkinci maç için 2-0'lık galibiyet bize turu getirebilir. Burada 1 golü bulmak çok önemliydi. Rakibin sahasına doğru götürmeye çalıştık zaman zaman oyunu. Genelde istediklerimizi yapamadık." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Attıkları golün önemine dikkat çeken Buruk, "Maçın başındaki erken gol yemek psikolojimizi aşağı çekti. Deplasman maçıydı. Avantaj yakalamak önemliydi. İkinci maç için 2-0'lık galibiyet bize turu getirebilir. Burada 1 golü bulmak çok önemliydi. Rakibin sahasına doğru götürmeye çalıştık zaman zaman oyunu. Genelde istediklerimizi yapamadık. İkinci maç daha iyi olmamız gerekiyor. Erken gol istediğimiz şeyleri getirmedi. Rakibe çok fazla kalmeize gelme şansı verdik. İkinci maç için attığımız bir gol bizi turun içinde tuttu. Yenebileceğimiz bir takım, 2-0 da yenebileceğimiz bir takım. Ben bu oyunculara güveniyorum, güvenmeye de devam edeceğim." dedi.
"SON BÖLÜMLERDE POZİSYON VERDİK"
Daha farklı oynamaları gerektiğini de söyleyen genç teknik adam, "5-6 orta saha da koyabilirsiniz. Duran toptan gol yedik. İstediğiniz kadar savunmacı koyun bazen olmuyor. Biz alışık olduğumuz oyunu oynamak istedik. 4-4-2 sistemiyle sahada yer aldık. İkili mücadelelerde çok eksiktik. Kendimizi daha fazla zorlayabilirdik. Rakibin kendi seyircisi önünde daha istekli olduğu bir oyun oynadık. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor. 10 -15 dk rakip sahaya yıkarak iyi oynadık bir bölüm. Ancak diğer 70 dakikalık bölümde rakip istediği gibi oynadı. Rakibe geçişlerden pozisyon verdik son bölümde, düşen toplarıo engellemek gerekiyor. İkinci maç için iddialıyız." ifadelerini kullandı.
"BUNDAN SONRA MAÇLARIN HEPSİ ÇOK ZOR"
Şampiyonluk yarışına da değinen Okan Buruk, "Üstteki 6 takım birbiriyle oynuyor biz de Rize'ye gidiyoruz. Zorlu bir hafta. Bu haftalar, takımların birbiriyle arayı açabileceği haftalar. Bundan sonra maçların hepsi çok zor olacak. Biz de takım olarak bu maçı unutup, Rize maçına hazırlanacağız." diye konuştu.
- 20.02.2020
- Ludogorets 0-2 Inter | MAÇ SONUCU
- 10 yaşındaki Manchester United taraftarından Klopp'a mektup: Lütfen artık kaybedin
- Ufuk Sarıca: Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kazanarak başlamak en büyük isteğimiz
- Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı
- Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Okan Buruk: Ben bu oyunculara güveniyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.