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24 Eylül 2019, Salı
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Hakem büyük hata yaptı

Hakem büyük hata yaptı

Teknik Direktörü , 1-1 biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından, “İlk yarı sonunda hakemin VAR’a gitmesi gerekirdi. Resmen pozisyonun üstüne yattılar” dedi.

cephesinde hakem 'ya büyüktü. Teknik direktör , kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu belirtirken hakemi eleştirdi. Buruk, "Kötü bir hakem performansı vardı. İlk yarı sonunda verdiği karar gerçekten üzücüydü. Resmen pozisyonun üzerine yattılar. VAR'a bile bakmadan oyuncuları içeri soktular. Kırmızı kartı vermek zorundaydı. Baskıdan dolayı kart veremedi" ifadesini kullandı.
  1. 24.9.2019
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