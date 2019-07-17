Maç sonucu: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 5 - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Maç sonucu: : 1 - : 5

Maç sonucu: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 5

, kampındaki üçüncü hazırlık maçında Alman ekiplerinden 'a 5-1 mağlup oldu.

ve , Tirol'daki Grenzland Arena'da karşı karşıya geldi.

Alman ekibinin golleri 8. dakikada Lainer, 29. dakikada Benes, 42. dakikada Cuisance, 47. dakikada Italiano ve 85. dakikada Raffael'den gelirken, Medipol Başakşehir'in tek golünü 22. dakikada attı.

Turuncu-lacivertli takımın 17. dakikada Mevlüt Erdinç ile bir şutu da direkten döndü.

Medipol Başakşehir karşılaşmaya , Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, , İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, ve Mevlüt Erdinç ilk 11'iyle başladı.

Borussia Mönchengladbach ise Sommer, Kramer, Herrmann, Zakaria, Plea, Lainer, Benes, Jantschke, Cuisance, Ginter, Poulsen ilk 11'iyle sahada yer aldı.

- İKİNCİ YARI ÖNCESİ 4 DEĞİŞİKLİK

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 4 oyuncu değişti. Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç kenara gelirken Elia, , , oyuna dahil oldu.

Teknik direktör ilerleyen dakikalarda Robinho, , Alican Özfesli ve 'a da şans verdi.

'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Tribünün çok büyük bölümünde Borussia Mönchengladbachlı taraftarlar yer aldı.

- KAPTANLIK PAZUBENDİ İKİNCİ YARIDA VISCA'DA

Turuncu-lacivertli takımda Mahmut Tekdemir sahaya kaptan olarak çıktı.

İkinci yarıda Mahmut oyundan çıktıktan sonra Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca kaptanlık pazubendini koluna taktı. Visca da çıktıktan sonra Brezilyalı Junior Caicara kaptanlık pazubendini koluna geçirdi, son dakikalarda ise Gökhan İnler kaptan olarak sahada yer aldı.

- ÜÇÜNCÜ MAÇINDA İKİNCİ YENİLGİ

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ikinci yenilgisini Borussia Mönchengladbach karşısında aldı.

Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.

  1. 17.07.2019
  2. Güncelleme: 17.07.2019 21:59
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