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27 Haziran 2019, Perşembe
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'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı

'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışını son haftalarda 'a kaybederek ligi ikinci sırada tamamlayan 'den bir daha geldi. Lacivert-turunculu ekip 'dan 'i kadrosuna kattı.

, 'dan 'i kadrosuna katıyor.

Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 YILDIZ İSİM KADROYA KATILMIŞTI

sezonunun açılmasıyla Medipol Başakşehir bombaları tek tek patlatmaya başladı. Daha önce eski bir Bursasporlu olan 'lı Aziz Behich'i kadrosuna katan ekibi, forvet hattını ise Fredrik Gulbrandsen ile güçlendirmişti.

Başakşehir, bu kez 1. Lig'e düşen Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. Başakşehir 24 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

FURKAN SOYALP KİMDİR?
12 Haziran 1995 Ankara doğumlu olan Furkan Soyalp, orta sahada forma giyiyor. 2010 yılında Osmanlıspor'un alt yapısından Bursaspor alt yapısına transfer olan Furkan, Yeşil-Beyazlı ekibin tüm yaş kategorilerinde forma giydi. Furkan, Bursaspor formasıyla Süper Lig'deki ilk maçını ise 19 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Furkan Soyalp, Bursaspor'da oynadığı 48 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 10:35
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