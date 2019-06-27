Medipol Başakşehir Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışını son haftalarda Galatasaray'a kaybederek ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'den bir transfer daha geldi. Lacivert-turunculu ekip Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna katıyor.
Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
2 YILDIZ İSİM KADROYA KATILMIŞTI
Transfer sezonunun açılmasıyla Medipol Başakşehir bombaları tek tek patlatmaya başladı. Daha önce eski bir Bursasporlu olan Avustralya'lı Aziz Behich'i kadrosuna katan İstanbul ekibi, forvet hattını ise Fredrik Gulbrandsen ile güçlendirmişti.
Başakşehir, bu kez TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. Başakşehir 24 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
FURKAN SOYALP KİMDİR?
12 Haziran 1995 Ankara doğumlu olan Furkan Soyalp, orta sahada forma giyiyor. 2010 yılında Osmanlıspor'un alt yapısından Bursaspor alt yapısına transfer olan Furkan, Yeşil-Beyazlı ekibin tüm yaş kategorilerinde forma giydi. Furkan, Bursaspor formasıyla Süper Lig'deki ilk maçını ise 19 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Furkan Soyalp, Bursaspor'da oynadığı 48 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 27.06.2019
- Güncelleme: 27.06.2019 10:35
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Toplam 3
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Medipol Başakşehir Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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