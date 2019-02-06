Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'de Erzurumspor maçının hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları

, 'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.

İdmanda koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları yapıldığı belirtildi. Geniş alan oyunu ile süren antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 6.2.2019 15:21
  2. Güncelleme: 6.2.2019 15:24
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