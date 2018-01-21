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    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 6 yıl 8 ay sonra...

    Arda Turan, 6 yıl 8 ay sonra...

    'in kadrosuna kattığı , 2 bin 437 günlük aranın ardından 'e geri döndü.

    'in 'nın takımından kiraladığı , 'de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu. 'a karşı oynanan mücadelenin 65'inci dakikasında Marcio Mossoro'nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig'de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi.

    Daha önce 'da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla 'a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir'in 'nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:51
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