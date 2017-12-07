Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3,5 senede Avrupa'da çok iyi deneyimli kazandıklarını söyledi.
"Avrupa'dan elenmek ligi olumlu etkilemez"
Avrupa kupalarından elenmelerinin ligi iyi etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili bir soruya başarılı çalıştırıcı, "Ben olumlu etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu sezon Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynadık. 5 rakip ve 5 farklı planla oynadım. Kadro derinliğimiz buna müsait. Her kulvarda sporcu ruhu gitmek ister. Biz de gitmek istedik. İki gün sonra önemli maç var. Çok iyi dinlenmemiz lazım. Lig 34 hafta oynanıyor. Biz aralık son haftasında 30 maç oynamış olacağız" diye cevap verdi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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