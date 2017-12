Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3,5 senede Avrupa'da çok iyi deneyimli kazandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Braga'yı 2-1 mağlup etti ve fakat grubun diğer maçında istediği sonucu alamayınca Avrupa kupalarından elendi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Braga Avrupa'nın en kısa takımlarından bir tanesi. Geçiş oyunu yapabiliyorlar, kenar ortaları yapabiliyorlar. Takım savunmasında da iyiler. Baskı ile başlamak istedik. 20-25 dakika doğru yaptık. Golden sonra Braga oyuna ortak oldu. İlk yarıda gol de yiyebilirdik. İkinci yarıda baskı yapmak ve baskıdan sonra da atak yapma istedik. İkinci yarıda dengeli oyun vardı. Yediğimiz golden sonra rakip oyun gücünü hissettirdi. Kazandığımız penaltı var ve maçı kazandık. Bu sene 10. Avrupa maçını oynadık. 14 lig ve 1 Türkiye Kupası maçıyla 25. maçı tamamladık. Devreyi 30 maç ile kapatacağız. 3.5 senedir her sene oyun gelişimi, Avrupa tecrübesi ve harika bir deneyim kazandık. Çıkmak istiyorduk. Bize bağlı değildi. Diğer maç berabere bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Avrupa'dan elenmek ligi olumlu etkilemez"

Avrupa kupalarından elenmelerinin ligi iyi etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili bir soruya başarılı çalıştırıcı, "Ben olumlu etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu sezon Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynadık. 5 rakip ve 5 farklı planla oynadım. Kadro derinliğimiz buna müsait. Her kulvarda sporcu ruhu gitmek ister. Biz de gitmek istedik. İki gün sonra önemli maç var. Çok iyi dinlenmemiz lazım. Lig 34 hafta oynanıyor. Biz aralık son haftasında 30 maç oynamış olacağız" diye cevap verdi.