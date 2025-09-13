CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Cumartesi MasterChef eleme adayı

MasterChef son eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Cumartesi MasterChef eleme adayı

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oynarken, son eleme adayı bireysel yarış sonrası belli oluyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 13 Eylül 2025 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 14:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef son eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Cumartesi MasterChef eleme adayı

MasterChef 2025'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 13 Eylül eleme adayı...

13 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 13 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bir sonraki haftaya kalmak için son dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yemeklerini yaptı. Kazanan yarışmacılar, adını sonraki haftaya yazdırırken, 7. eleme adayının kim olacağı ise merak ediliyor. 13 Eylül Cumartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayının kim olduğu henüz belli olmadı.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!
Tedesco sistemini açıkladı!
DİĞER
Mutluluğa “evet” dedi! Oyuncu Sevda Erginci ile Efe Saydut evlendi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması 14:09
Bayern Münih-Hamburg maçı detayları! Bayern Münih-Hamburg maçı detayları! 14:05
Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman? Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman? 13:59
Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 13:56
Auxerre-Monaco maçı ne zaman? Auxerre-Monaco maçı ne zaman? 13:48
Nice-Nantes maçı ne zaman? Nice-Nantes maçı ne zaman? 13:44
Daha Eski
Fiorentina-Napoli maçı detayları! Fiorentina-Napoli maçı detayları! 13:32
Juventus-Inter maçı detayları! Juventus-Inter maçı detayları! 13:20
Atletico Madrid-Villarreal maçı saat kaçta? Atletico Madrid-Villarreal maçı saat kaçta? 13:00
Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? 12:50
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! 12:34
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" 12:29