Haberler Magazin Masterchef son eleme adayı 5 Eylül | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Masterchef son eleme adayı 5 Eylül | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 5 Eylül 2025 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 14:21
Masterchef son eleme adayı 5 Eylül | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2025'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 5 Eylül eleme adayı...

5 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 5 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bir sonraki haftaya kalmak için son dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yemeklerini yaptı. Kazanan yarışmacılar, adını sonraki haftaya yazdırırken, 7. eleme adayının kim olacağı ise merak ediliyor. 5 Eylül Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayının kim olduğu henüz belli olmadı.

SON DAKİKA
