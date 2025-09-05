Masterchef son eleme adayı 5 Eylül | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2025'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 5 Eylül eleme adayı...

5 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 5 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bir sonraki haftaya kalmak için son dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yemeklerini yaptı. Kazanan yarışmacılar, adını sonraki haftaya yazdırırken, 7. eleme adayının kim olacağı ise merak ediliyor. 5 Eylül Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayının kim olduğu henüz belli olmadı.