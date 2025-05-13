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Haberler Magazin UZAY YOLCULARI (PASSENGERS) FİLMİNİN KONUSU NE? Uzay Yolcuları filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

UZAY YOLCULARI (PASSENGERS) FİLMİNİN KONUSU NE? Uzay Yolcuları filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Morten Tyldum'nin üstlendiği 2016 yapımı Uzay Yolcuları filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Uzay Yolcuları filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:01
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UZAY YOLCULARI (PASSENGERS) FİLMİNİN KONUSU NE? Uzay Yolcuları filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Uzay Yolcuları filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Uzay Yolcuları filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı komedi ve aksiyon filmi Uzay Yolcuları detayları haberimizde...

UZAY YOLCULARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

120 yıl sürmesi planlanan yolculuğun henüz 30. yılında The Avalon isimli gemi arıza yapar ve mekanik mühendisi Jim Preston'ın uyanmasına neden olur. Yalnız başına geçirdiği 1 yılın ardından bir gün bir yazar ve gazeteci olan Aurora Lane'ı fark eden Jim, onu uyandırmaya karar verir. Zaman geçtikçe Jim ve Aurora arasında yakınlaşma başlar ancak Aurora, Jim tarafından uyandırıldığını öğrendiğinde hayal kırıklığı yaşayacaktır.

UZAY YOLCULARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Chris Pratt
  • Jennifer Lawrence
  • Michael Sheen
  • Laurence Fishburne
  • Jon Spaihts
  • Andy García
  • Stephen Hamel
  • Aurora Perrineau
  • Desmond Reid
  • Fred Melamed
  • Matt Corboy
  • Alpha Takahashi
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