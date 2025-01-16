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Haberler Magazin JOHN WICK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | John Wick 2 filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

JOHN WICK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | John Wick 2 filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu John Wick filminin oyuncuları, konusu ve filmin detayları araştırılmaya başladı. Filmseverlere evde sinema keyfi yaşatacak filme dair detaylar gündemde yerini aldı. 2017 yapımı aksiyon ve gerilim türündeki John Wick 2 filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 20:27
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JOHN WICK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | John Wick 2 filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Başrollerinde Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio ve Ian McShane'in yer aldığı John Wick 2 filminin konusu araştırılmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği film, aksiyon sahneleriyle nefes kesmeye hazırlanırken; John Wick 2 filminin oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler haberimizde...

JOHN WICK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir fakat başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...

JOHN WICK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Keanu Reeves
  • Ruby Rose
  • Bridget Moynahan
  • Ian McShane
  • Peter Stormare
  • Laurence Fishburne
  • John Leguizamo
  • Common
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