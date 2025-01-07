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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Reşit Bey oldu. Reşit Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 7 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 18:35
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Reşit Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 7 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REŞİT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Ocak yarışmacısı Reşit Bey oldu. Reşit Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABRİYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ocak yarışmacısı Sabriye Hanım oldu. Sabriye Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 5

Kumsal: 6

Mustafa: 6

Burcu: 4

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