YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Reşit Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 7 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REŞİT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Ocak yarışmacısı Reşit Bey oldu. Reşit Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABRİYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ocak yarışmacısı Sabriye Hanım oldu. Sabriye Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 5

Kumsal: 6

Mustafa: 6

Burcu: 4