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YEMEKTEYİZ puan tablosu 29 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Reşit Bey oldu.Reşit Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 29 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:10 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 29 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Reşit Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 29 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REŞİT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Mayıs yarışmacısı Reşit Bey oldu. Reşit Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Mayıs yarışmacısı Elif Hanım oldu. Elif Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 5

Derya: 5

Kadir: 3

Burcu: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BURCU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Mayıs yarışmacısı Burcu Hanım oldu. Burcu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 4

Derya: 5

Kadir: 6

Elif: 5

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