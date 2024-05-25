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Survivor eleme adayı kim oldu? 25 MAYIS CUMARTESİ SURVIVOR dokunulmazlığı kazanan belli oldu!

Survivor All Star 2024, 25 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 25 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 25 Mayıs Cumartesi Survivor'a dair detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 01:20
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Survivor eleme adayı kim oldu? 25 MAYIS CUMARTESİ SURVIVOR dokunulmazlığı kazanan belli oldu!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 25 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 25 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 25 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 25 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.

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