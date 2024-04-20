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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 20 Nisan Cumartesi

Survivor All Star 2024, 20 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 20 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 20 Nisan Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 23:20
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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 20 Nisan Cumartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 20 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 20 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 20 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı.

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