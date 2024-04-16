Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Nisan Salı

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Nisan Salı

Survivor All Star 2024, 16 Nisan Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 16 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 16 Nisan Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 01:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 02:00
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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Nisan Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 16 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 16 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 16 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

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