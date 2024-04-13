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Survivor eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 Nisan Cumartesi

Survivor All Star 2024, 13 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 13 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 13 Nisan Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 00:25 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 00:50
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Survivor eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 Nisan Cumartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 13 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 13 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ada konseyi sonucu eleme adayı belirlendi. Konseyde en çok oyu alan ÖZGÜR eleme adayı oldu.

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