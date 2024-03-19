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19 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu? | Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 19 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Peki, 19 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 19 Mart Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 00:50
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19 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu? | Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 19 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 19 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 19 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümün sonunda eleme adayı belli olacak.

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