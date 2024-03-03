Haberler Magazin İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları kimdir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 MART 2024 PAZAR

İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları kimdir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 MART 2024 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisi İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahlarından biri değildir?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 20:31 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 20:32
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İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları kimdir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Hangisi İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahlarından biri değildir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

İSTANBUL'U KUŞATAN OSMANLI PADİŞAHLARI KİMDİR?

Hangisi İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahlarından biri değildir?

Cevap: 2. Abdülhamid

Yıldırım Bayezid, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmed ise İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları arasındadır.

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