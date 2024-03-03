Haberler Magazin Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 MART 2024 PAZAR

Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 MART 2024 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 22:29
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Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Türkçe adı "Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?

a) 230 yıl

b) 230 bin yıl

c) 230 milyon yıl

d) 230 milyar yıl

CEVAP: C

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