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Uçak filmi konusu nedir? | Uçak (Plane) oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi Plane olan Uçak filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki film 2023 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Gerard Butler ve Mike Colter'in yer aldığı Uçak filminin yönetmen koltuğunda ise Jean-François Richet oturuyor. Uçak filmi konusu ve oyuncular ile ilgili detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:00
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Uçak filmi konusu nedir? | Uçak (Plane) oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Büyük ses getiren L'ennemi Public filmlerinin yönetmeni Jean-François Richet imzalı Plane (Uçak) filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Uçak filmi konusu ve oyuncuları araştırılırken 2023 yılında vizyona giren film ile ilgili merak edilen tüm bilgileri sizin için derledik.

UÇAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uçak, hasar gören uçağı indirdiği adada kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulan pilot Brodie ve yolcuların mücadelesini konu ediyor. Pilot olan Brodie Torrance'ın kullandığı uçak, yakalandıkları fırtınada büyük hasar alır. Acil iniş yapmak zorunda kalan Torrance, uçağı başarılı bir şekilde bir adaya indirerek yolcuların hayatını kurtarır. Ancak iniş yaptıkları yer, savaş alanına dönmüş bir bölgedir. Yolcular, tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındıklarında, onlar için hayatta kalma mücadelesi şimdi başlar. Hem kendi hem de yolcuların hayatını kurtarmak için Torrence, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare'den yardım istemek zorunda kalır.

UÇAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gerard Butler

Mike Colter

Yoson An

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