Haberler Magazin Sema Pınar kavgası Survivor'ı salladı! Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Sema Pınar kavgası Survivor'ı salladı! Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Survivor'ın 26 Şubat tarihli bölümüne Sema Pınar kavgası damga vurdu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bölümün fragmanını izleyen izleyiciler ise Sema diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 02:20 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 02:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sema Pınar kavgası Survivor'ı salladı! Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik, adeta ekran başında izleyicileri etkisi altına aldı. Sema'nın Pınar'a karşı sert ifadeleriyle başlayan olay, büyük bir çatışmaya dönüştü. İzleyiciler Survivor Sema diskalifiye mi oldu, elendi mi? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

SEMA-PINAR KAVGASI OLAYI NASIL OLDU?

Sema'nın, "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın" şeklindeki sert eleştirisi, Pınar'la arasındaki gerilimi artırdı. Tartışma hızla büyüdü ve Pınar, Sema'yı uzak durması konusunda uyardı.

SURVIVOR SEMA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Sema, hakaret işitmek istemediğini belirterek sinirlendi ve Pınar'a tekme attı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı.

Kavganın ardından yapılan acil konseyde Sema diskalifiye oldu.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 4 kız kardeş olduklarını ifade 36 yaşındaki Sema Aydemir'in bir ablası bir kardeşi ve ikizi var. İkizi Seda Ocak ise Survivor Türkiye Yunanistan'da finale çıkan yarışmacılardan biridir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.

DİĞER
DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maç tarihi!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray aleyhine olsa...
Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Uçak filmi konusu nedir?
Yemin keffâreti nasıl yerine getirilir? DİYANET
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Şubat rakamları
Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir? DİYANET
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:04
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:03
Kerem'in 2. golünde ofsayt var mı? Kerem'in 2. golünde ofsayt var mı? 23:35
Davinson'un eline çarpan top penaltı mı? Toroğlu yorumladı Davinson'un eline çarpan top penaltı mı? Toroğlu yorumladı 23:33
G.Saray'da Zaha endişesi! G.Saray'da Zaha endişesi! 23:20
Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray aleyhine olsa... Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray aleyhine olsa... 22:56
Daha Eski
"Türk futbolu adına yazık!" "Türk futbolu adına yazık!" 22:43
F.Bahçe'den flaş bir paylaşım daha! F.Bahçe'den flaş bir paylaşım daha! 22:40
Okan Buruk: En büyük sıkıntımız... Okan Buruk: En büyük sıkıntımız... 22:37
Kerem: Sahada kalmak... Kerem: Sahada kalmak... 22:34
Dybala yıldızlaştı Roma kazandı Dybala yıldızlaştı Roma kazandı 22:32
Sinan Boztepe'den hakem tepkisi! Sinan Boztepe'den hakem tepkisi! 22:24