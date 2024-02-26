Sema Pınar kavgası Survivor'ı salladı! Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik, adeta ekran başında izleyicileri etkisi altına aldı. Sema'nın Pınar'a karşı sert ifadeleriyle başlayan olay, büyük bir çatışmaya dönüştü. İzleyiciler Survivor Sema diskalifiye mi oldu, elendi mi? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

SEMA-PINAR KAVGASI OLAYI NASIL OLDU?

Sema'nın, "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın" şeklindeki sert eleştirisi, Pınar'la arasındaki gerilimi artırdı. Tartışma hızla büyüdü ve Pınar, Sema'yı uzak durması konusunda uyardı.

SURVIVOR SEMA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Sema, hakaret işitmek istemediğini belirterek sinirlendi ve Pınar'a tekme attı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı.

Kavganın ardından yapılan acil konseyde Sema diskalifiye oldu.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 4 kız kardeş olduklarını ifade 36 yaşındaki Sema Aydemir'in bir ablası bir kardeşi ve ikizi var. İkizi Seda Ocak ise Survivor Türkiye Yunanistan'da finale çıkan yarışmacılardan biridir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.