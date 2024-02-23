Haberler Magazin Survivor kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 22 Şubat Survivor düello oyunu

Survivor kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 22 Şubat Survivor düello oyunu

Survivor All Star 2024'te heyecan, 22 Şubat Perşembe günü yayımlanan bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 22 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 22 Şubat Survivor düello oyunu

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanıyor. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 22 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 22 Şubat Perşembe günü düello oynandı. Elenen isim DORA oldu.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek
İşte güncel ülke puanı sıralaması!
Kartal'dan İrfan Can ve Cengiz kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 ŞUBAT Perşembe
24 Şubat Başak Dolunayı - Burçlara etkisi nasıl olacak?
Az önce deprem mi oldu? 23 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 23 Şubat? Bugün kimin maçı var 23 Şubat? 07:49
Keşke!.. Keşke!.. 07:04
Okan Buruk yüz vermemeli Okan Buruk yüz vermemeli 07:03
Bir martı uçak düşürdü! Bir martı uçak düşürdü! 07:01
Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! 01:54
Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! 01:53
Daha Eski
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:43
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:42
Mohamed dönüyor Mohamed dönüyor 01:41
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:41
Internacional’e transfer oldu Internacional’e transfer oldu 01:40
Derbiye hazır olacaklar Derbiye hazır olacaklar 01:39