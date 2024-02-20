Survivor'a katılacak 'dünyaca ünlü futbolcu' kim? | İddialar kafa karıştırdı! Mesut Özil Survivor'a mı katıldı?

Mesut Özil'in Survivor'a katılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Survivor'ın son bölümünde dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya dahil olduğu belirtildi. Söz konusu futbolcunun ismi fragmanda yer almazken izleyenler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Survivor'a katılacak 'dünyaca ünlü futbolcu' kim? Mesut Özil Survivor'a mı katıldı? sorularının yanıtları aranıyor. Güncel iddiaları ve gelişmeleri sizler için derledik.

SURVIVOR'A KATILACAK FUTBOLCU KİM?

Survivor'ın bu akşam ekrana gelen bölümüne ait fragmanda 'dünyaca ünlü bir futbolcu'nun kırmızı takım oyuncusu olarak yarışmaya katılacağı açıklandı. Sosyal medyada konu ile ilgili tahminler yürütülürken iddialar Mesut Özil üzerine yoğunlaştı.

Söz konusu futbolcunun kim olduğu ise yarışmanın ilerleyen zamanlarında belli olacak. Konu ile ilgili gelişme olması durumunda güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen'de doğmuş, on numara mevkisinde oynamış Türk asıllı Alman eski futbolcudur. Teknik becerileri, yaratıcılığı, pas becerileri ve vizyonuyla tanınan oyuncu, kendi kuşağının en iyi orta saha oyuncularından ve oyun kurucularından biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda geniş orta saha oyuncusu olarak da görev yapmıştır.

9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır ancak Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve Alman medyasının ayrımcılık ve saygısızlık yaptığını iddia ederek 2018'de millî takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid'e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 14 Temmuz 2022'de İstanbul Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Mart 2023'te futbolu bıraktı.