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Mısır Tanrıları konusu nedir, hangi yıl çekildi? | Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kimlerdir?

Tarihi bir film olan Mısır Tanrıları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Orijinal adı Gods Of Egypt olan film 2016 yılında vizyona girdi. Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites gibi usta oyuncuların yer aldığı Mısır Tanrıları ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. İşte Mısır Tanrıları konusu nedir, hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 14:30
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Mısır Tanrıları konusu nedir, hangi yıl çekildi? | Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kimlerdir?

Mısır Tanrıları filmi araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kehanet ve Ben Robot filmleriyle tanınan yönetmen Alex Proyas oturuyor. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için neler yapabileceği anlatılıyor. Peki, Mısır Tanrıları konusu nedir, hangi yıl çekildi? Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

MISIR TANRILARI FİLM KONUSU

Set, karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardımını ister. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahramana olan Bek'e bel bağlamasını konu alınıyor.

MISIR TANRILARI OYUNCULARI

  • Nikolaj Coster
  • Gerard Butler
  • Brenton Thwiates
  • Geofrey Rush
  • Courtney Eaton
  • Elodie Yung
  • Chadwick Boseman
  • Rufus Sewell
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