Haberler Magazin HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLM KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLM KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

David Leitch'in yönetmen koltuğuna oturduğu ve senaryosunu Chris Morgan'ın üstlendiği Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2 Ağustos 2019'da beyazperdede gösterime giren ABD yapımı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmine dair merak edilenler haberimizde....

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLM KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Hızlı Ve Öfkeli: Hobbs Ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) filminin konusu, oyuncuları; filmin nerede ve ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Filmseverlerin gündeminde yer alan Hızlı Ve Öfkeli: Hobbs Ve Shaw filmine dair detaylar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır.

İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir.

Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon, Komedi ve Macera türündeki 2019 yapımı Amerikan filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 2 Ağustos 2019'da beyazperdede vizyona girmiştir ve film 133 dakikadır. (2 saat 13 dakika)

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Dwayne Johnson - Luke Hobbs
  • Jason Statham - Deckard Shaw
  • Idris Elba - Brixton Lore
  • Vanessa Kirby - Hattie Shaw
  • Eiza González - Margarita
  • Helen Mirren - Magdalene Shaw
  • Roman Reigns - Mateo Hobbs

DİĞER
Galatasaray Kayserispor maçı saati, canlı yayın kanalı... Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11'ler
Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı! Neden 55?
İşte G.Saray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi!
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 15 Ocak puan durumu
Jackie Chan İz Peşinde filminin konusu ne, oyuncuları kim?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 15 Ocak Pazartesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Ocak rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 12:13
Jehezkel serbest bırakıldı! Jehezkel serbest bırakıldı! 12:10
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor 12:08
G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? 12:01
Kasımpaşa - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 11:54
Başakşehir'den Karzev'e disiplin soruşturması! Başakşehir'den Karzev'e disiplin soruşturması! 11:52
Daha Eski
Kerem niyet Semih'e kısmet! Kerem niyet Semih'e kısmet! 11:51
F.Karagümrük - Kırklarelispor maçı saat kaçta? F.Karagümrük - Kırklarelispor maçı saat kaçta? 11:45
İspanyollar öve öve bitiremedi! "Dünya çapında..." İspanyollar öve öve bitiremedi! "Dünya çapında..." 11:34
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? 11:29
İşte G.Saray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi! İşte G.Saray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi! 11:28
Cimbom'a Fransız maestro! Takımın beyni olacak... Cimbom'a Fransız maestro! Takımın beyni olacak... 11:22