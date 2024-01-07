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MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU? Masterchef kim kazandı? - TV8 CANLI

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da final zamanı geldi. Final mücadelesinde şefler yarışmacılardan özel bir tabak yapmalarını istedi. İzleyenleri ekrana kilitleyen MasterChef final bölümünde kimin kazanacağı araştırılıyor. 7 Ocak Masterchef şampiyon kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 20:00
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MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU? Masterchef kim kazandı? - TV8 CANLI

Masterchef final bölümü ile 7 Ocak Pazar akşamı ekrana geliyor. Aylardır rekabet eden yarışmacılar sona yaklaştı. Esra ve Tahsin arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef kazanan isim belli olacak ve final heyecanı izleyicilerle olacak.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef final bölümü 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak. Masterchef 2024 kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

TÜRK MUTFAĞI YAPILACAK!

MasterChef'in finalinde Türk mutfağı ile yarışılacak. Tahsin ve Esra arasından en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef All Star'ın kazananı olacak. Yarışma TV 8 ekranlarında canlı olacak yayınlanacak.

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