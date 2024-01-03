GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 OCAK 2024 | Merkür Retrosu bitti! Bir oh çekme vakti...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 OCAK | Enerjiniz yüksekken heyecan verici bir yere gitmek ya da yeni bir şeyler öğrenmek konusunda çok daha az takılıp kalırsınız ve çok daha endişeli olursunuz. Önünüzde uzanan, olasılıklarla dolu bir yol varken yeniden ileriye doğru gitmek harika bir duygu. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Önemli bir kariyer kaygısı, başarmaya çalıştığınız şey ne olursa olsun ilerlemenizi sağlamak için bugün sizin açınızdan önemli ölçüde çaba harcamanızı gerektirebilir. Gün içinde bir noktada, bunu yapma yeteneğiniz konusunda şüpheleriniz olabilir. Ancak bu durumun paniğe kapılmanıza neden olmasına izin vermeyin. İhtiyacınız olan tek şey biraz enerji toplamak ve elinizdeki göreve odaklanmak. Bugün harikalar yaratma yeteneğine sahip olduğunuza inanın.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Gitmek istediğiniz bir gezi muhtemelen maddi nedenlerden dolayı ertelenmek zorunda kalabilirsiniz. Şu anda mali açıdan sıkıntıda olan birinin eşliğinde bu yolculuğa çıkmak isteyeceksiniz. Bu hayal kırıklığı yaratabilir ancak bunun yalnızca bir gecikme olduğunu unutmayın. Tatilinizi daha sonraki bir tarihte yapabileceksiniz. Düzenlemeleri yapmaya başlamaktan korkmayın. O zamana kadar arkadaşının parayı almış olması gerekir.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Önemli bir görevi tamamlama ihtiyacı, alıştığınızdan çok daha yüksek düzeyde bir öz kontrole sahip olmanıza neden olabilir. Azim ve kararlılık ruh halinize hakim olabilir ve bu nedenle harikalar yaratabilirsiniz. Ancak ara sıra mola vermeyi ve ara sıra dinlenmeyi unutmayın. Her şeyden önce, işinize yemek yemeyi unutacak kadar odaklanmayın. İşiniz ancak vücudunuzu ihmal ederseniz zarar görür. Hızınızı artırın!

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Sevgili Yengeçler, bir iş ortağı veya romantik partner bugün oldukça şizoid bir ruh hali içinde olabilir. Muhtemelen birlikte çok fazla zaman geçireceksiniz ve gün boyunca arkadaşınız coşku ve kasvet arasında gidip gelebilir. Nasıl cevap vereceğinizi bilemeyeceğiniz için bu sizi deli edebilir. Yapabileceğiniz tek şey, tüm dikkatin eldeki konulara odaklandığından emin olmaktır. Bu değişkenlik günün sonunda sönmelidir.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Genel olarak iş söz konusu olduğunda oldukça ustaca davranma eğilimindesiniz, ancak bugün yenilik çeşmesinin tamamen kuruduğunu hissedebilirsiniz. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, muhtemelen hiçbir yeni fikir ortaya koyamayacaksınız. Muhtemelen bioritmleriniz düşük ve bu nedenle zihniniz normalden daha yavaş çalışıyor. Bugün rutin görevlere odaklanın. Yarına kadar yaratıcılığınız tekrar yoluna girecek.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Başak burcu, bugün bir değerler kriziyle karşı karşıya kalabilirsin. Değer verdiğiniz biri, kendisi için yapmaktan çekindiğiniz bir şeyi yapmanıza ihtiyaç duyabilir ve bu sizi zor durumda bırakabilir. Muhtemelen bunu yapmak istemeyeceksiniz ama arkadaşınızın yardımınıza ihtiyacı var. Evet veya hayır demeden önce olası her ihtimali göz önünde bulundurun. Sonuçların hem sizi hem de arkadaşınızı nasıl etkileyebileceğini düşünün. Ancak bu şekilde gerçekten adil olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bugün nedenini bilmeden biraz karamsar hissedebilirsiniz Terazi ve bir sebep bulmaya çalışmak için çok zaman harcayabilirsiniz. Muhtemelen somut bir nedeni yoktur. Muhtemelen düşük bioritimlere tepki veriyorsunuz. Bu nedenle egzersiz yapmak için harika bir gün. Bu şekilde endorfinleri harekete geçirebilir ve öğleden sonra kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. O zaman gerçekten dışarı çıkıp biraz eğlenmek istemelisin.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Bir süredir görmediğiniz yakın bir arkadaşınız veya partneriniz sonunda sizi görmek için düzenlemeler yapabilir Akrep. Bu nedenle günün çoğunu harika bir ruh hali içinde, önümüzdeki karşılaşmayı sabırsızlıkla bekleyerek geçirebilirsiniz. Paylaşacak pek çok büyüleyici bilginiz olacak. Ancak ziyaretinizi istediğinizden biraz daha kısa kesmek ve başka bir toplantı için düzenlemeler yapmak iyi bir fikir olabilir. Aksi halde çok yorulabilirsiniz.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Yay burcu, evinizin diğer üyelerinin çoğu muhtemelen dışarıda olduğundan, ev bugün oldukça boş görünebilir. Ancak bu, ertelediğiniz bazı projelerinizle ilgilenmeniz için iyi bir zaman. Sıkıcı ve oldukça sıkıcı olabilirler ama sonunda bittiğinde kendinizi ne kadar iyi hissedeceğinizi bir düşünün! Akşamları bazı ziyaretçileri ağırlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Oğlak burcu, size yakın olan biri kendini pek iyi hissetmiyor olabilir ve siz de yakınınızda kalıp bu kişiyle ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bunu kesinlikle yapın. Ancak, bugün empatik yeteneklerinizin çok yüksek düzeyde çalıştığını ve bu nedenle bazı rahatsızlıkları yaşayabileceğinizi unutmayın. Kendinizi hasta hissetmekten kaçınmak istiyorsanız beyaz ışığı etrafınızda tutarak kendinizi psişik olarak koruduğunuzdan emin olun.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Kova burcu, uzun süredir üzerinde çalıştığın bir hedef şu anda hala çok uzak görünebilir. Bu nedenle bugün kendinizi bundan vazgeçerken bulabilirsiniz. Bu, istediğiniz şeyin asla gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Aslında bazen bir rüyadan vazgeçmek onun tezahür etmesine neden olabilir. Şu ana kadarki başarısızlığınızı kara kara düşünmeye başladığınızda bunu hatırlayın. Her şey umutsuz değil!

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Hanenizin bir üyesi sorunlar yaşıyor olabilir, Balık burcu, bu nedenle, onun her şeyi atlatmasına yardımcı olmak için işten evde kalmayı düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yerine getirmeniz gereken kariyer sorumluluklarınız var. Evde kalmak mı yoksa işe gitmek mi bugün verilmesi zor bir karar olabilir, ancak olası tüm faktörleri tarttığınızdan emin olun. Muhtemelen ev arkadaşınız her şeyin yolunda olduğu konusunda ısrar edecek ve sizi çalışmaya gönderecektir.