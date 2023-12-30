Haberler Magazin CENGİZ HAN DESTANI (Mongol The Rise of Genghis Khan) FİLMİNİN KONUSU NE? | Cengizhan Destanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

CENGİZ HAN DESTANI (Mongol The Rise of Genghis Khan) FİLMİNİN KONUSU NE? | Cengizhan Destanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov'un oturduğu ve başrollerini Tadanobu Asano, Khulan Chuluun, Honglei Sun ve Amadu Mamadakov'un paylaştığı Cengizhan Destanı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram ve biyografi türündeki 2008 yapımı Cengizhan Destanı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Cengizhan Destanı filminin konusu ne? Cengizhan Destanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:32
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CENGİZ HAN DESTANI (Mongol The Rise of Genghis Khan) FİLMİNİN KONUSU NE? | Cengizhan Destanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Cengizhan Destanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Sergey Bodrov'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cengizhan Destanı filminin konusu ne? Cengizhan Destanı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CENGİZ HAN DESTANI FİLMİNİN KONUSU NE?

"Moğol" üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin'in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir.

Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin'i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

CENGİZ HAN DESTANI OYUNCULARI KİM?

  • Tadanobu Asano
  • Khulan Chuluun
  • Honglei Sun
  • Ba Sen
  • Amadu Mamadakov
  • He Qi
  • Odnyam Odsuren
  • Ben Hon Sun

CENGİZ HAN DESTANI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cengiz Han Destanı filmi, 2008 yılında gösterime girmiştir.

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