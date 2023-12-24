MASTERCHEF KİM ELENDİ? 24 Aralık MasterChef elenen isim belli oldu!

Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor.

Keyifli programda son olarak eleme heyecanı yaşandı. İşte MasterChef All Star'a son olarak veda eden o isim...

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ!

Heyecan dolu yarışmaya son olarak veda eden isim BATUHAN oldu.

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır 1997'de Muğla'da dünyaya geldi. Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve çok iyi bir aşçı olan Batuhan Bayır, Masterchef programı ile tanınmaktadır. Batuhan Bayır, yarıştığı sezonda 4-5 yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını söylemişti. Masterchef Batuhan, YouTube kanalında da yemek ile ilgili içerikler üretiyor.