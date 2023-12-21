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ICARDI'NİN EŞİ WANDA NARA'DAN KOMİK PAYLAŞIM! DANS EDERKEN...

Galatasaray'lı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyayı kahkahaya boğan bir paylaşımda bulundu. Wanda Nara kendi sosyal medya hesabından dans ederken düştüğü görüntüleri paylaştı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:21 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:51
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ICARDI'NİN EŞİ WANDA NARA'DAN KOMİK PAYLAŞIM! DANS EDERKEN...

Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından komik paylaşımda bulundu. Dans ederken yere düştüğü görüntüleri paylaşan Wanda Nara, sosyal medyayı kahkahalara boğdu. Düştükten sonra kendine güldüğü görülen Wanda Nara takipçileri tarafından samimi bulundu. Düştüğü görüntüler haberimizde..

Wanda Nara kimdir?

9 Aralık 1986 yılında doğan Wanda Nara, Arjantinli model, televizyon sunucusu ve futbol menajeridir. Ailesi aslen Lübnan asıllı olan Wanda Nara'nın küçük kız kardeşi Zaira Nara da model ve şovmendir. İlk evliliğini 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile yapan Wanda Nara, 2013 yılında Mauro Icardi ile tanışıp, nikah masasına oturdu.

36 yaşındaki Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında 2 tane kız çocuğu, Maxi López'den ise 3 tane çocuğu vardır.

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