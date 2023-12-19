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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | 19 Aralık Salı Masterchef eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 19 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterhcef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 13:57 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 14:01
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | 19 Aralık Salı Masterchef eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 19 Aralık Salı tarihli bölümünde takım oyununu kazanan henüz belli olmadı. Bölüm sonunda puanlama sonucuna göre haberimiz güncellenecektir.

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