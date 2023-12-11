YEMEKTEYİZ BENGİSU KİMDİR? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bengisu Delioğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz yeni haftaya giriş yaptı. 11 Aralık haftası yarışmacılarından Bengisu ise araştırılmaya başladı. Aslen Edirneli olan Bengisu Hanım'ın kendisine ait bir işletmesi mevcut. Yemekteyiz Bengisu kimdir? İşte yanıtı...

YEMEKTEYİZ BENGİSU KİMDİR?

Bengisu Delioğlu Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 11 Aralık haftası yarışmacısı oldu. Bengisu Hanım evli ve eşinin adı Yunus. Ayrıca kendisine ait Müsaadenle Meze isimli bir işletmesi var. Instagram ve WhatsApp üzerinden sipariş aldığını belirten Bengisu aslen Edirneli ve Edirne'de yaşıyor.

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