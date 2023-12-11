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SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU | Servet Operasyonu filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Servet Operasyonu filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak, aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Servet Operasyonu filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:02
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SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU | Servet Operasyonu filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes'in başrollerinde yer aldığı ve Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği film olan Servet Operasyonu filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Servet Operasyonu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Servet Operasyonu filmi tüm detayları...

SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

SERVET OPERASYONU OYUNCULARI KİM?

  • Jason Statham
  • Aubrey Plaza
  • Cary Elwes
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