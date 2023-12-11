Masterchef 11 Aralık KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar en iyi midye dolmayı yapmaya çalışıyorlar. Mavi takım kaptanlığına seçilen isim kırmızı takım kaptanını seçecek ve haftanın takımları oluşturulacak. İzleyiciler Masterchef mavi ve kırmzı takım kaptanı kim oldu? Masterchef 11 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtını merak ediyorlar.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 11 Aralık tarihli bölümünde kaptanlık oyununu kimin kazandığı henüz belli olmadı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.