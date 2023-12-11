GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 ARALIK | Haftanın ilk günlerinde sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 ARALIK | Konfor alanınızdan çıkıp yıl bitmeden son bir cesur şey yapmanın zamanı geldi! Salı günü maceracı Yay burcunda yeni ay gelirken, evren kendiniz ve dünya hakkında heyecan verici keşifler yapmanız, egzotik yerlere gitmeniz, farklı görüşleri paylaşan ilginç insanlarla tanışmanız ve genel olarak dışarı çıkmanız için size yalvarıyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Şüphesiz yakın geçmişe göre daha net gördüğünüz izlenimine sahipsiniz. Gezegensel enerjiler, deneyimlediğiniz zihinsel sisi dağıtmak için sıraya giriyor. Geçtiğimiz birkaç gün sizi çok düşündürdü ve bugün açıkça görülmesi gereken bazı dersler aldınız. Artık bu dersleri hayatınıza uygulamak size kalmış.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Geçenlerde bir gün, mesleki projelerinizin aslında size ait olmadığını, ebeveynleriniz, özellikle de annenizin yapmanızı istediği projeler olduğunu hissettiniz. Artık kariyerinizi her açıdan analiz ediyorsunuz ve gerçekte ne istediğinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Bugün daha net görebilmelisiniz.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Görünüşe göre sosyal tutkunuzun temeli son zamanlarda biraz darbe almış. Gezegensel enerjiler size bazı yeni arzular vermelidir. Daha mütevazı bir yapıya sahip olabilirler, ancak bu önemli olmayacakları anlamına gelmez. Sizi profesyonel olarak motive eden şey daha sağlıklı ve daha az bencil olacaktır. Sonuçta olumlu, tatmin edici bir evrim olacaktır.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉İşte, duygusal ilişkilerinizde ebeveyn rolünü oynama eğiliminde olduğunuzu nihayet kabul edebileceğiniz gün. Sınırları koyan, işleri organize eden, sorumluluk alan sizsiniz. Partneriniz sizi daha hassas ve kırılgan tarafınıza açmaya çalışmalı.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉İnsanların artık sizi anlayamamasından mı korkuyorsunuz? Çok mu değiştin? Bazı insanları geride bıraktığınız hissine mi kapılıyorsunuz? Evet mümkün ama ne yapabilirsiniz? Herkes seninle aynı hızda değişemez. Arkadaşlarınızın, geçirdiğiniz değişikliklerle hiçbir sorunu yok. Bu ihtimali göz önünde bulundurun!

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Herkesle aynı görüşlere sahip değilsiniz. Elbette bu her birimiz için geçerli. Ama görünüşe bakılırsa insanlarla görüş ayrılığınız giderek artıyor. Kendi işinizi tasarlama zamanının geldiğine karar verebilirsiniz, burada aynı fikirde olmayacağınız tek patron sizsiniz! Bu bazı riskler taşıyacaktır ancak potansiyel ödüller büyüktür.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Size yeni bir el teklif edilmediği sürece, arkadaşınızla kartları yeniden karıştırmayı düşünüyor olabilirsiniz. İlişkinizdeki bu duraklama, artan yakınlığa giden yolculuğunuzda gerekli bir geçiştir. Bugünden itibaren ilişkiniz tekrar yoluna girdi ve sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Neyin değiştiğini gözlemlemek için çaba gösterin.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Son altı hafta içinde duygularınızın değişmiş olma ihtimali var. Artık aynı insanlardan etkilenmiyorsunuz. İşyerinde kendinizden emin değilsiniz ve hatta çekiciliğinizin sizi terk edip etmediğini merak ediyorsunuz. Bugünden itibaren bu şüpheler ortadan kalkacak. Cesaretlenmek.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Görünüşe göre duygularınız nihayet yeniden iş başında! Son altı haftadır tereddütlüydün, hiçbir karar veremiyordun. Sanki artık kendinize güvenemiyormuşsunuz gibi emin değildiniz. Özellikle üzücü bir zamandı. Tedbiri rüzgara bırakmayın ama bugün özgüveniniz size geri dönecek.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Geçtiğimiz ay boyunca, sanki askıya alınmış bir animasyondaymışsınız gibi taahhütleriniz konusunda tereddüt etmiş olmanız ihtimali var. Belki geçmişte yaptığınız hataların farkına vardınız ve bunları tekrarlamaktan korktunuz. Artık geçmişin bilincinde olduğunuza göre geleceğe daha güvenle bakabilirsiniz ve bakacaksınız.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉 Ne kadar rahatladım! Özellikle kalp meseleleriyle ilgili olarak enerjiniz geri dönüyor. Bugün, kararlarınızla ilgili şüphe bağlarından kurtulacaksınız. Sizin için kendinden şüphe duymak özellikle hassas bir konudur. Kendinize olan güveniniz kaybolduğunda mutsuz olursunuz. Enerji akışı yeniden sağlandı, ancak son haftalarda yaşanan sıkıntıdan tamamen kurtulmanız birkaç gün sürebilir.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Önümüzdeki gün umut verici! Bu açılar duygusal yaşamınıza destek verir ve sizi rahatsız eden son belirsizlik döneminden sizi kurtarmalıdır. Kendi kararlarınıza güvenemediniz. Bu ne kadar zor olsa da şüphenin bir amaca hizmet etmesi gerekiyordu. Belki de deneyimlerinizi çözmek için yeni keşfettiğiniz netliğinizi kullanmalısınız.