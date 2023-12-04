Ne Gemiler Yaktım RUTKAY kimdir? BERK HAKMAN kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

N Gemiler Yaktım yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekti. Dizide Rutkay karakterini canlandıran Berk Hakman ise merak konusu oldu. Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu 42 yaşındadır. Ne Gemiler Yaktım'ın Rutkay'ı hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

NE GEMİLER YAKTIM RUTKAY KİMDİR?

Psikiyatristler tarafından narsist olarak adlandırılan kişilik yapısındadır. Empati yeteneği gelişmemiş, vicdan azabı çekmeyen, duyguları çok kolay taklit edebilen biridir. İstediği olmadığında hızla agresifleşir. Ama bir yanıyla da çok zekidir.

BERK HAKMAN KİMDİR?

14 Ağustos 1981 yılında dünyaya gelen Berk Hakman 42 yaşındadır. Kökleri Saraybosna'ya dayanan bir ailenin ikinci çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir. Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girmiştir. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kırık Kanatlar, Seher Vakti, Felek Ne Demek?, Hatırla Sevgili, ES-ES, Mazi Kalbimde Yaradır, Suskunlar ve Kaçak dizilerinde oynamıştır. 11 ödüllü Tepenin Ardı filminde başrol oynamıştır.

Babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Kendisi de bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.

BERK HAKMAN DİZİLERİ