Haberler Magazin Masterchef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 4 Aralık Masterchef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

Masterchef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 4 Aralık Masterchef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

Masterchef'in 4 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yeni haftanın kaptanları ile mavi ve kırmızı takım oyuncuları da belli olmuş oldu. Yarışmacılar hafta boyunca eleme potasına gitmemek için kıyasıya rekabet edecekler. İşte Masterchef kaptanlık oyunu kazanan isim ve takımlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 00:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 4 Aralık Masterchef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 4 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya yarıştı. Rekabetin tavan yaptığı yarışmada kırmızı ve mavi takımlar belirlendi. Masterchef kaptanlık oyunu kazanan ismi ve bu haftaki takımlar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR 4 ARALIK KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'da kaptanlık oyunu bu kez iki aşamalı şekilde oynandı. Önce simit yapan yarışmacılar arasından en iyi simit yapan 4 kişi seçildi. Ardından bu 4 kişi yaptıkları simitten yaratıcı bir yemek ortaya çıkardı.

Masterchef kaptanlık oyununu kazanan isim Kıvanç oldu. Mavi takım kaptanlığına hak kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanlığına Sergen'i seçti.

Mavi ve kırmızı takım oyuncuları ise şu şekilde belirlendi:

Mavi Takım: Kıvanç, Eren, Barbaros, Cemre, Esra

Kırmızı Takım: Sergen, Hasan, Tahsin, Dilara, Batuhan

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hadise yeni paylaşımıyla yine göz doldurdu! İşte Hadise’nin yıllar içindeki değişimi!
12 yeni anlaşma imzaladı | Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den kritik görüşme: İsrail savaş suçlarının hesabını vermeli
Sivasspor'dan çok sert hakem tepkisi!
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ne Gemiler Yaktım RUTKAY kimdir?
Ne Gemiler Yaktım YASEMİN kimdir?
Masterchef DÜELLO oyununu kim kazandı? 4 Aralık MASTERCHEF DÜELLO kazanan isim
150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe hak etti!" "F.Bahçe hak etti!" 23:24
"İlk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz" "İlk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz" 23:21
O pozisyonda elle müdahale var mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyonda elle müdahale var mı? Toroğlu değerlendirdi! 23:06
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı... Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı... 22:54
İsmail Kartal'dan flaş derbi sözleri! İsmail Kartal'dan flaş derbi sözleri! 22:42
Sivasspor'dan çok sert hakem tepkisi! Sivasspor'dan çok sert hakem tepkisi! 22:28
Daha Eski
Edin Dzeko: Beşiktaş derbisi... Edin Dzeko: Beşiktaş derbisi... 22:26
Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı! Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı! 16:49
Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..." Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..." 17:09
A. Efes'e 2 oyuncudan kötü haber! A. Efes'e 2 oyuncudan kötü haber! 17:13
F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu 17:37
F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! 17:46