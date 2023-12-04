Masterchef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 4 Aralık Masterchef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 4 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya yarıştı. Rekabetin tavan yaptığı yarışmada kırmızı ve mavi takımlar belirlendi. Masterchef kaptanlık oyunu kazanan ismi ve bu haftaki takımlar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR 4 ARALIK KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'da kaptanlık oyunu bu kez iki aşamalı şekilde oynandı. Önce simit yapan yarışmacılar arasından en iyi simit yapan 4 kişi seçildi. Ardından bu 4 kişi yaptıkları simitten yaratıcı bir yemek ortaya çıkardı.

Masterchef kaptanlık oyununu kazanan isim Kıvanç oldu. Mavi takım kaptanlığına hak kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanlığına Sergen'i seçti.

Mavi ve kırmızı takım oyuncuları ise şu şekilde belirlendi:

Mavi Takım: Kıvanç, Eren, Barbaros, Cemre, Esra

Kırmızı Takım: Sergen, Hasan, Tahsin, Dilara, Batuhan

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