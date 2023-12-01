AİLE 23. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Aile yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin başarılı yapımlarından Aile dizisinde bu hafta neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Aile 22. bölümde Soykan ailesi yeni bir döneme geçiş yaptı. İbrahim Soykan'ın ölümüyle birlikte aileden bir kişi daha eksilirken bölüm sonunda Hülya Soykan herkesi şaşkına uğratan bir hamle yaptı.

Heyecanla beklenen Aile yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Fragmanda yaşanan kaza sahnesi merak uyandırdı. Kimin kaza yaptığı görülmezken, Devin'in dehşet içindeki surat ifadesine bakılırsa bu hafta yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir bölüm gelecek gibi görünüyor...

AİLE 23. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Soykanlar için yeni bir dönem başlarken, Aslan ve Devin aşklarını kaldıkları yerden yaşamaya devam ederle. Hülya ise eski gücünü kazanabilmek için harekete geçer. İlk adımı ise çiftlik evin arazisini geri almak olacaktır. Devin'in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıkar. Devin soluğu hastanede alırken Bedri ve İlyas işbirliğini öğrenen Aslan, ikiliyi birbirine kırdıracak bir plan kurar. Anne ve baba olmak için bir şansları olduğunu öğrenen Aslan ve Devin, hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlar.

Aslan, Devin'le yaşamak istediği evi sonunda bulur. Soykan sofrasında bir veda yemeği düzenlenir. Ancak hülya canından çok sevdiği oğlu Aslan'ı kaybetmemeye kararlıdır.