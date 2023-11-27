İkizler Burcunda Dolunay: Diline Hakim Ol!

Koç-Yükselen Koç: Bu Dolunayda seyahatler, eğitimler, ticari faaliyetler, yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Dedikodulara, asılsız haberlere karşı temkinli olun.

Boğa-Yükselen Boğa: Gelir-gider yönetiminize dikkat edin. Ödemekte zorlanacağınız borçlar altına girmemeye çalışın.

İkizler-Yükselen İkizler: İmajınız, sağlığınızla alakalı konular gündeminizde olabilir. İkili ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkan durumlara inanmadan önce sorgulamanız sizin için iyi olacaktır.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlara maruz kalabilirsiniz. İş hayatındaki yoğunluğunuz bu ara sizi biraz yorabilir. Bu dönem özellikle iş yaşamınızla alakalı net ve ani kararlar almaktan kaçının.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Daha fazla sosyalleşeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu dönem yakın çevreniz ve flörtlerinizle aranızda iletişim sıkıntıları ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Yatırımlarınızla alakalı kandırılmalara karşı dikkatli olun.

Başak ve Yükselen Başaklar: Ev ve aile yaşantınız aynı zamanda çalışma ortamınızla alakalı gündemleriniz olabilir. Aile içerisinde bir takım gerginlikler yaşanabilir. Taşınma, tadilat gibi süreçler içerisine girebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Akademik konular, yabancılarla iletişim, yurtdışı seyahatleri gündeminizde olabilir. Bu konularla ilgili tamamlanma enerjisinde olabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrepler: Borçlar, vergiler, ödemeler gibi konular gündeminizde olabilir. Borçlarınız varsa ödeyebilirsiniz. Gökyüzündeki yanıltıcı etki hayal kırıklıklarına sebep olabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar: Bu Dolunayda ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili etki alıyorsunuz. İletişimde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Bu Dolunay sizleri sağlığınız ve çalışma yaşamınızla ilgili etkiliyor. Çalışma ortamınızla alakalı gizli konular yüzeye çıkabilir. Sağlığınıza dikkat edin.

Kova ve Yükselen Kovalar: Aşk yaşamınız ve çocuklarınızla alakalı etki alıyorsunuz. Bir flörtünüz varsa zıtlaşmalar yaşayabilirsiniz. Fevri olmamakta fayda var.

Balık ve Yükselen Balık: Aile içerisinde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. İş hayatınız ile ilgili meseleler gündeme gelebilir. Sınırları belirleyen ve kısıtlayan bir dolunay ile karşı karşıyasınız.