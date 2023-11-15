GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 KASIM | Güneş bu hafta Akrep'in derin sularında sürükleniyor...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 KASIM | Akrep burcundaki gizemli yeni ay, haftaya gizemli, gölgeli bir havayla devam ediyoruz. İş yerinizde veya günün büyük bölümünü geçirdiğiniz yer her neresiyse o alanda ikili münakaşalara girmekten sakının. Bu hafta yapacağınız kavgaların sonucu ağır olacaktır. Bazı insanlara laf anlatmaya çalışmak yerine sahte bir gülümsemeyle gözlerinin içine bakıp oradan uzaklaşın. Bu şekilde hem onları çıldırtacak hem de siz sakin kalacaksınız. İşte 16 Kasım Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Yayınlar, yolunuza büyüleyici yeni bilgiler getirebilir. Bunu arkadaşlarınızla tartışmak isteyeceksiniz. Zihniniz çok algılayıcı ve akılda kalıcı olduğundan, herhangi bir konuyla ilgili konuşmalar bilgilendirici ve faydalı olmalıdır. Arkadaşlarınıza, akrabalarınıza ve özel birine olan sevginiz bugün kalbinizi doldurmalı. Partnerinizle geçireceğiniz samimi bir akşam özellikle tatmin edici olacaktır.

BOĞA BURCU ♉

Bugün gelirinizi artırmaya yönelik değerli ipuçları, muhtemelen yakın bir arkadaşınızdan veya iş arkadaşınızdan gelebilir. Kendinizi iyi hissetmeli ve özellikle çekici görünmelisiniz. Başkalarına yaklaşımınız her zamankinden daha dışa dönük olabilir. Evcil hayvanlar neşe kaynağı olabilir. Yapabiliyorken tadını çıkar! Akşamları sanatsal çizginizi şımartın.

İKİZLER BURCU ♊

Romantizm ve sanat günümüzün anahtarları. Harika müziklerden, resimlerden, şiirlerden veya dramalardan ruhsal olarak ilham aldığınızı hissedebilirsiniz. Bu duygularınızı özel biriyle paylaşmak isteyebilirsiniz. Çocuklar aynı zamanda bir zevk kaynağı da olabilir. Onların masumiyeti kendinizi yeniden genç hissetmenizi sağlar. Akşam, güne ilişkin izlenimlerinizi yazın.

YENGEÇ BURCU ♋

Bugün hiçbir şeye kayıtsız kalmayacaksınız. İyi haberler sizi neredeyse coşkuya yükseltebilir. Kötü haberler sizi umutsuzluğun derinliklerine sürükleyebilir. Ziyaretçiler hoş bir oyalanma ortamı sağlarken, ruhsal uğraşlar en sevdiğiniz sohbet konusu olabilir. Bu öngörülebilir bir gün olmayacak ama harika olacak.

ASLAN BURCU ♌

Bir grup etkinliği (örneğin bir konferans veya atölye çalışması) yoluyla öğrenme arzusu, sizi bir kalabalığın ortasına sokabilir. Bunu canlandırıcı bulacaksınız. Böyle bir etkinliğe katılmayı planlıyorsanız yalnız gitmeyin. Yakın bir arkadaşınızın veya partnerinizin varlığıyla keyfiniz daha da artacaktır.

BAŞAK BURCU ♍

Son zamanlarda mesleğinizde başarılar elde ettiniz. Çok çalıştınız ve bir şeyler öğrendiniz ve bu, hiyerarşide sizden üstün olanların gözünden kaçmadı. Kendinize ve becerilerinize yeni bir saygı kazandınız. Hediyelerinizden birini işe koymak isteyebilirsiniz. Bu sanatsal bir yetenek ya da şifa armağanı olabilir. Bundan en iyi şekilde yararlanın!

TERAZİ BURCU ♎

Bugün, özellikle aşk söz konusu olduğunda çok şanslı olmalı. Özel biriyle ilişkileriniz her zamankinden daha yakın olabilir. Hatta herkese, hatta yabancılara karşı bile sıcak ve sevgi dolu hissedebilirsiniz. Ruhsal inançlarınızın bununla herhangi bir şey kadar ilgisi olabilir. Özellikle sezgisel hissetmelisiniz. İyimserlik ve coşku hakim ama gerçekçi olmayı da unutmayın!

AKREP BURCU ♏

Bugün kendinizi özellikle romantik ve seksi hissetmelisiniz. Eğer bu geceyi sevgilinizin yanında geçirebilirseniz, bu gece harika olmalı. Bazı canlı rüyalar bu gece uykunuzu neredeyse uyanmak istemeyeceğiniz noktaya kadar rahatsız edebilir. Bunları yazın ve daha sonra ne anlama geldiklerini anlamaya çalışın.

YAY BURCU ♐

Bu akşam sosyal etkinlikler zamanınızın çoğunu alabilir ve bir süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla iletişim halinde olmaktan keyif alabilirsiniz. Konuşmalar etkileyici olmalı. Hatta yeni bir ilgi alanı bile keşfedebilirsiniz. Partnerinizle yapacağınız bir karşılaşma her zamankinden daha tutkulu olabilir. Enerjinizi koruduğunuz sürece bu tamamen keyifli bir gün olmalı.

OĞLAK BURCU ♑

İş ve kariyer meseleleri nihayet size umduğunuz başarıyı ve iyi şansı getirebilir. Bu, çaba ve özverinin yanı sıra sıkı çalışmanın da takdiri olabilir. Arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız arasında maaş artışı ve artan saygı ve statü bekleyebilirsiniz. Aşırı şımartmanın etkilerine maruz kalacak kadar çok kutlamayın!

KOVA BURCU ♒

Uzaktaki birine duyulan sevgi, bugün aklınızda çok fazla yer edebilir ve belki de o kişinin yaşadığı yere olan sevginiz olabilir. Rutinlerinizden sıkılmış ve maceraya atılmak için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Bu, özellikle bir partneriniz veya yakın arkadaşınız eşliğinde bir tatil planlamak için iyi bir zamandır. Sanatsal içgüdüleriniz diğer kültürlerin dahilerinden de ilham alabilir.

BALIK BURCU♓

Bugün çok sayıda ilginç ziyaretçi gelebilir. Belki bir parti veriyorsunuz ya da bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsunuz. Arayanlar arasında bilimle uğraşan kişiler veya bankacılar, yatırım danışmanları veya emlak komisyoncuları gibi parayla uğraşan kişiler bulunabilir. Söyleyeceklerini dinleyin. Mali durumunuzu güçlendirecek bir şeyler öğrenebilirsiniz.