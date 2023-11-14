GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 KASIM | Güneş bu hafta da Akrep'in derin sularında sürükleniyor...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 KASIM | Akrep burcundaki gizemli yeni ay, haftaya gizemli, gölgeli bir havayla devam ediyoruz. İş yerinizde veya günün büyük bölümünü geçirdiğiniz yer her neresiyse o alanda ikili münakaşalara girmekten sakının. Bu hafta yapacağınız kavgaların sonucu ağır olacaktır. Bazı insanlara laf anlatmaya çalışmak yerine sahte bir gülümsemeyle gözlerinin içine bakıp oradan uzaklaşın. Bu şekilde hem onları çıldırtacak hem de siz sakin kalacaksınız. İşte 15 Kasım Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Hangi yolu seçerseniz seçin, üzerinde çalışacak gücünüz var, o yüzden kararınız yüzünden acı çekmeyi bırakın. İnsanlar elinizde macun gibi olacak. Sakin, diplomatik yaklaşımınız en hararetli anlaşmazlığı bile yatıştırır. Sorunları çözmek için zaman ayırın. Yaptığınız her harekete güvenin. Başkaları size olumsuz bakarsa endişelenmeyin.

BOĞA BURCU ♉

Birisinin size duygusal bir tokat attığını hissedebilirsiniz. Savunmanızı kurarak hemen tepki vermeyin. Neyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermeden önce bir adım geri çekilip durumu analiz ederseniz çok daha iyisini yaparsınız. Duygularınız değerlidir ve başkalarının size zorbalık yapmasına izin vermemelisiniz. Aynı zamanda başkalarına zorbalık yapma hakkınız da yok.

İKİZLER BURCU ♊

Bugün pilinizin şarjı bitmiş gibi hissedebilirsiniz. Yaptığınız şeyin buna değer olup olmadığını kendinize sorabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın. Yakında size hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilecek bir arkadaşınız gelecek. Motorunuzu yeniden çalıştırdığınızda sizi durduracak hiçbir şey olmayacaktır. Birini işaretlemekten korkmayın. Siz istemediğiniz sürece kimse yardıma ihtiyacınız olduğunu bilmeyecek.

YENGEÇ BURCU ♋

Ne için çalıştığınızı yeniden değerlendirin. Eğer aradığınız eğlence ve rahatlama ise belki de farkına bile varmadan yanından geçip gidiyorsunuzdur. Aradığınız eğlence karşınızda. Bunu hak ettiğinizi hissedeceğiniz sihirli bir noktaya kadar beklemek yerine, şimdi bundan yararlansanız daha iyi olur.

ASLAN BURCU ♌

İki rakip takımın parçası olmayı öğrendiğinizde güç ortaya çıkar. İlk başta birinin parçası olup diğerine yardım etmek ihanet gibi görünebilir. Aslında durumun her iki tarafını da öğrenerek kendinize yardımcı oluyorsunuz. Her birinden en iyi nitelikleri alın. Ekibinizi oluşturmanın zamanı geldiğinde başarılı olmak için gereken tüm sırlara sahip olacaksınız.

BAŞAK BURCU ♍

Esnek bir doğanız var. Diğer insanlar da sizin kadar şekillendirilebilir olabilir ancak şimdi liderliği ele geçirme şansınız var. Başlangıç çizgisinde yarışın başlamasını bekliyorsunuz. Gitmenin güvenli olduğunu bilmek için başkalarının ilk adımı atmasını beklemeyin. Kulaklarınızı ve gözlerinizi dört açın. "Git" sesini duyar duymaz koşabildiğiniz kadar hızlı koşmaya başlayın.

TERAZİ BURCU ♎

Hayatınızı dönüştürme gücünüz çok güçlü. Öyle görünmese de kullanabileceğiniz birçok seçenek var. Sizi geride tutan en büyük engel, duygusal zihin durumunuzdur. Duygularınız artık hassas olabilir ve ilerlemeniz için gerekli olduğunu bildiğiniz değişiklikleri başlatma konusunda sizi güvensiz hale getirebilir.

AKREP BURCU ♏

Her şey sizin rotanızın tersine ilerliyormuş gibi görünebilir. Güneye gitmek isterken rüzgar batıdan esiyor. Bu, hedefinizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bu sadece gideceğiniz yere varmak için tramola atmanız gerekebileceği anlamına gelir. Cennetinize ulaşmak için yanlardan yaklaşmak tam da ihtiyacınız olan şeydir.

YAY BURCU ♐

Güçlü güçler bugün kendinize güvenmenizi zorlaştırabilir. Özgürlüğünü korumaya o kadar kararlısın ki, teslim olman gerektiğinde boyun eğmeyi reddediyorsun. Kıpırdamayı reddedecek kadar kararlı olmadan önce denklemin diğer tarafını düşünün. Aynı zamanda, sırf muhalefetle karşılaştığınız için düşünme tarzınızın mutlaka yanlış olduğunu otomatik olarak düşünmeyin.

OĞLAK BURCU ♑

Daha uyumlu bir yaklaşım benimseyin. Akışa bırakın ve her şeyin önceden kurulmuş olan temel üzerinde birleşmesine izin verin. Güvenlik battaniyesine sıkı sıkı tutunuyorsun. Bu yırtık pırtık kumaş parçası insana huzur veriyor. Onu kaybetme tehdidi seni korkutuyor. Artık onu bir kenara atmanın ve bu ekstra yük olmadan çalışmanın daha iyi olduğunu bilmenin zamanı geldi.

KOVA BURCU ♒

İşler zıt yönlerde ilerliyor, ancak yine de hepsinden ilişki kurabilir ve onlardan yararlanabilirsiniz. Seçeneklerinizi açık tutmanızda yanlış bir şey yok. Bazı insanlar tek bir oyuna bağlı kalmayı sever, siz ise aynı anda birden fazla el oynamayı seversiniz. İşlerin sizin için yolunda gittiğinden emin olduğunuz sürece, başkalarının size yolunuzu değiştirmeniz gerektiğini hissettirmesine izin vermeyin.

BALIK BURCU♓

Kelimeler yüklü enerji taşıyabilir, bu nedenle ne söylediğinize ve nasıl söylediğinize dikkat edin. Bugünkü ruh hali, insanların kendilerini ifade edebilecekleri alana sahip olmalarını gerektiriyor. Onlara özgürlüklerine izin verin, yoksa kaçış yolu olmayan bir köşeye sıkışıp kalabilirsiniz. Bir zemini boyamak gibi. Arkadan başlamanız ve kapının tersi yerine kapıya doğru ilerlemeniz gerekir.