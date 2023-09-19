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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Eylül Salı eleme potasına kim gitti

MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım arasında yapılan yarış sonrası iki eleme adayı belirlendi. Peki 19 Eylül Salı günü yayınlanan bölümde MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 00:44 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 01:00
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Eylül Salı eleme potasına kim gitti

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasında haftanın ilk takım oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdi.

Haftanın ilk takım oyununu mavi takım kazandı ve kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Esra kazandı. Esra ilk aday olarak takım kaptanı Kerem'i belirledi.

Oylama sonrası en çok adı yazılan Dilara ikinci eleme adayı oldu.

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