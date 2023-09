Survivor'ın 6. yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı! İşte SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Ekranların en sevilen yarışam programlarından Survivor, All Star formatıyla yeni sezonda da milyonları ekran başına kilitleyecek. 5 kişinin daha önce açıklandığı kadrodaki 6. isim de belli oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'da Damla Can'ın da yer alacağını söyledi. Büyük küçük herkesin heyecanla izlediği, yarışmaların yanı sıra açlıkla mücadele eden yarışmacıların birbirlerine olan tutumununun da programa heyecan kattığı Survivor'da 2024 All Star kadrosu şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısı, 2012 yılının şampiyonu Nihat Altınkaya oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bu bilginin ardından yeni sezona sayılı günler kala, kadroda yarışacak isimler tek tek seyircilere duyuruluyor. Buna göre, Survivor All Star kadrosunun 6. yarışmacısı Damla Can oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden 6. yarışmacıyı da duyuran Acun Ilıcalı, paylaşımında Can'ın fotoğrafının üzerine şu ifadeleri yazdı: "Survivor All Star 2024'te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla."

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında doğdu. Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. 2018 yılında yeniden Survivor'a katılmıştı. Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer almıştır.

SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU AÇIKLANAN İSİMLER