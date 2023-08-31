Haberler Magazin ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN KONUSU NE? | Adanış Kutsal Kavga oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN KONUSU NE? | Adanış Kutsal Kavga oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu Adanış Kutsal Kavga filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram ve aksiyon türündeki 2019 yapımı Adanış Kutsal Kavga hakkında arama motorlarında araştırılan 'Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 14:00
ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN KONUSU NE? | Adanış Kutsal Kavga oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Adanış Kutsal Kavga filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN KONUSU NE?

Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul'un fethinden sonra bir yarısı soylu Julius Ailesi'nde diğer yarısı ise Adanmışlar'da olan kutsal haritanın odağında olan olayları konu ediyor. "Adanmışlar", İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan "Adanmışlar, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA OYUNCULARI KİM?

  • Esra Bilgiç
  • İsmail Filiz
  • Baki Ilhan
  • Aslıhan Karalar
  • Dilek Serbest
  • Serdar Deniz
  • Can Nergis
  • Turgay Tanülkü
  • Cenk Kangöz
  • Edip Saner
  • Ercument Fidan
  • Hakan Eksen

ADANIŞ KUTSAL KAVGA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekilen yerli film Adanış Kutsal Kavga'nın yapım yılı 2019'dur.

DİĞER
Popçu Tuğba Özerk’in süper lüks yalı dairesi göz kamaştırdı! 'Zorlukları var ama mutluyum'
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu! Hangi meslek ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Beşiktaş ve F.Bahçe 18'lik yıldızı istiyor!
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU
K-9 FİLMİNİN KONUSU NE?
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2024-2025 memur maaş hesaplaması
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ 0LDU | Memur, memur emeklisi zammı yüzde kaç oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. randevuda Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. randevuda 13:22
Transfer gelişmesi: Bu hafta sonuna transfer... Transfer gelişmesi: Bu hafta sonuna transfer... 13:13
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı detayları! Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı detayları! 13:09
Twente-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente-Fenerbahçe maçı saat kaçta? 13:07
Yeni takımı için İtalya'ya gitti! Yeni takımı için İtalya'ya gitti! 12:45
Beşiktaş ve F.Bahçe 18'lik yıldızı istiyor! Beşiktaş ve F.Bahçe 18'lik yıldızı istiyor! 12:34
Daha Eski
Milli takıma veda etti! Milli takıma veda etti! 12:33
Filenin Efeleri'nin rakibi Romanya! Filenin Efeleri'nin rakibi Romanya! 12:26
UEFA'dan Türk hakemlere görev! UEFA'dan Türk hakemlere görev! 12:11
Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! 11:52
Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! 11:51
İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! 11:15