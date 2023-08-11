Haberler Magazin MASTERCHEF 100 BİN TL'Yİ KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU! 11 Ağustos MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF 100 BİN TL'Yİ KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU! 11 Ağustos MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te 100 bin TL'yi alan isim belli oldu! Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star 11 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan 54. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. MasterChef 100 bin ödülü kim kazandı? sorusu da yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini üstlendiği programda her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar para ödülünü kazanmak için üstün çaba gösterdi. Peki, 11 Ağustos MasterChef’te ödülü kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL’yi kim aldı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 01:53 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 02:10
MASTERCHEF 100 BİN TL'Yİ KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU! 11 Ağustos MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef 100 bin TL'yi kim kazandı? sorusu 11 Ağustos Cuma akşamı oynana ödül oyunu sebebiyle araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışma programı MasterChef All Star yeni sezonuna başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl farklı bir formatla yayınlanan program eski dönemde yarışan isimlere ev sahipliği yapıyor. Peki, 11 Ağustos MasterChef ödül oyununu kazanan kişi belli oldu mu? İşte detaylar…

11 AĞUSTOS MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 11 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. 100 bin TL'lik ödülü kazanmak büyük ter döken yarışmacılar şeflerin istediği tabağa yapmak için üst düzey performans sergiledi.

Ödül oyununda yarışmacıların hazırladığı ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şef kararını açıkladı. Şeflerin verdiği oylar sonucu ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.

MASTERCHEF ALL STAR 100 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

Ödül oyunu kazanan mavi takım yarışmacıları 100 bin TL'yi kazanmak için kendi aralarında mücadele verdi. Şefler yarışmacılardan süt çeşitlerinden yemekler yapmalarını istedi. Daha sonra ise tadım yapıldı. Şeflerin yaptığı tadım değerlendirmesi sonrasında en başarılı tabağı çıkaran isim SERGEN oldu. Sergen 100 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

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